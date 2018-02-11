2018-02-11T11:12:31+03:00
Спорт

Норвежец Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне

Молодой россиянин Денис Спицов занял четвертое место в гонке
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Норвегии выиграла все три медали в мужском скиатлоне.Сборная Норвегии выиграла все три медали в мужском скиатлоне.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане завершились соревнования по мужскому скиатлону. Лыжники пробежали дистанцию в 30 километров. Все три первых места заняли спортсмены сборной Норвегии.

Симен Крюгер - первый, Мартин Суднбю - второй, Ханс Холунд - третий. Причем, Крюгер одержал победу, попав в завал на первых же метрах дистанции. Лучший из россиян Денис Спицов - четвертый.

Финиш олимпийского чемпиона из Норвегии. Фото: REUTERS

Финиш олимпийского чемпиона из Норвегии.Фото: REUTERS

Симон Крюгер преодолел дистанцию за 1 час 16 минут и 20 секунд ровно. Мартин Сундбю с отставанием в 8 секунд - второй, Холлунд проиграл 9,9 секунды и стал третьим. Денис Спицов - четвертый. 21-летний лыжник из сборной России проиграл 12,7 секунды.

Олимпиада 2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. За сборную России после всех санкций МОК выступает всего 168 человек.

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