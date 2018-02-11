2018-02-11T12:38:24+03:00
Спорт

МОК изучит высказывания Елистратова и всех российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Точка в этом вопросе будет поставлена в конце Игр
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Семен Елистратов.Семен Елистратов.Фото: REUTERS
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Все высказывание и поведение российских атлетов, которые выступают на Олимпиаде в Пхенчхане, будут изучены в конце турнира специальной надзорной комиссией. Накануне, 10 февраля, после выигрыша бронза на дистанции в 1 500 метров в шорт-треке Семен Елистратов в интервью журналистам заявил, что посвятил свой успех олимпийцам, которых "подло и мерзко" отстранили от Олимпиады. - У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому (МОК) будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений, - заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. За сборную России выступают 168 спортсменов.

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