2018-02-11T13:03:36+03:00
Экономика

ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов

По данным службы, более 90% бандеролей по трансграничной торговле приходят из Китая
Денис СУХОВ
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ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазиновФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазиновФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшем году россияне получили более 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов, и объемы поставок товаров продолжают расти с хорошей динамикой. Об этом сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«У нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках т. н. интернет- торговли. За 2017 год - порядка 275 млн посылок по «Почте России», и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов», - цитирует Давыдова ТАСС.

По его словам, подавляющее большинство из этого объема поступает в РФ по почте. Причем 90% потока трансграничных бандеролей приходит из Китая.

«Существует примерно такая пропорция. С чем связан подобный рост - у нас самый высокий порог ввоза для физических лиц в мире», - резюмировал чиновник.

Ранее Давыдов прибыл в Китай для участия в 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию интернет-коммерции, которая состоялась в Пекине 9-10 февраля. Участники мероприятия обсуждали создание единых стандартов контроля за постоянно растущими потоками товаров глобальной интернет-торговли.

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