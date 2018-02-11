2018-02-11T13:32:21+03:00
В мире

В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра

От полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 посетителей магазина были госпитализированы
Денис СУХОВ
Поделиться:
Фото: twitter.com/STForeignDeskФото: twitter.com/STForeignDesk
Изменить размер текста:

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей торгового центра в районе Сидань китайской столицы. Об этом сообщила полиция Пекина.

По предварительным данным, от полученных ранений скончалась одна женщина, еще 12 человек были госпитализированы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Согласно заявлению правоохранителей, нападение совершил 35-летний уроженец провинции Хэнань. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (8:00 мск) в супермаркете Joy City. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, оперативно прибывшими на место.

Фото: twitter.com/STForeignDesk

Фото: twitter.com/STForeignDesk

Свои мотивы задержанный объяснил тем, что таким образом «выражал недовольство». Точная причина, побудившая мужчину устроить кровавую расправу, пока неизвестна.

Район Сидань находится в историческом центре Пекина. По выходным в местных торговых и развлекательных учреждениях особенно многолюдно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Названы основные версии крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
Катастрофа Ан-148 под Москвой: Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших
"Почта России" опровергла участие своего вертолета в крушении АН-148 под Москвой
Появился список членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
В Домодедово создали оперативный штаб после крушения АН-148 под Москвой
МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье
Самолет Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России»
По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело
В Подмосковье нашли упавший пассажирский самолет
Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье
Собянин рассказал о планах по строительству московского метро
Три россиянки вышли в финал Олимпиады во фристайле
Видеоканал молчаливой домохозяйки из Китая набирает популярность в Youtube
СМИ: В противостоянии с США Китай воспользуется стратегией, изложенной 2500 лет назад
«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций
ФТС: В 2017 году россияне получили свыше 300 млн посылок из зарубежных интернет-магазинов
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» перенесен из-за технической неисправности
МОК изучит высказывания Елистратова и всех российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
Турецкие военные заявили об уничтожении 1266 «террористов» в ходе операции в Африне
Голландский конькобежец Свен Крамер стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров
СМИ: Трамп даст интервью для книги-ответа на скандальную «Огонь и ярость»
ЦРУ опровергло информацию СМИ о выплате 100 тысяч долларов «русскому информатору»
Норвежец Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом в мужском скиатлоне
Правительство планирует разрешить перенос зимних каникул для детей из спортивных школ
Дональд Трамп определил главные приоритеты иммиграционной реформы США
СМИ: Три человека погибли при крушении вертолета вблизи Большого каньона в США
Белый дом выступил в поддержку авиаударов Израиля по сирийской территории
МОК назвал "чистыми" российских спортсменов, которые приехали на Олиапиаду в Пхенчхан