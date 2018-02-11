В Пекине мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра

11 Февр. 2018 2018-02-11T13:32:21+03:00

От полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 посетителей магазина были госпитализированы

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Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей торгового центра в районе Сидань китайской столицы. Об этом сообщила полиция Пекина.

По предварительным данным, от полученных ранений скончалась одна женщина, еще 12 человек были госпитализированы. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.

Согласно заявлению правоохранителей, нападение совершил 35-летний уроженец провинции Хэнань. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (8:00 мск) в супермаркете Joy City. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, оперативно прибывшими на место.

Фото: twitter.com/STForeignDesk

Свои мотивы задержанный объяснил тем, что таким образом «выражал недовольство». Точная причина, побудившая мужчину устроить кровавую расправу, пока неизвестна.

Район Сидань находится в историческом центре Пекина. По выходным в местных торговых и развлекательных учреждениях особенно многолюдно.