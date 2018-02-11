В Подмосковье нашли упавший пассажирский самолет

11 Февр. 2018 2018-02-11T15:52:08+03:00

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В СМИ появилась информация, что в Подмосковье нашли разбившийся в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

По словам источника в экстренных службах региона, потерпевшее крушение воздушное судно увидели с воздуха. По предварительным данным, лайнер упал в поле в Раменском районе Московской области. «Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», - сказал источник РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, самолет «Саратовских авиалиний», который в это воскресенье, 11 февраля, должен был доставить пассажиров из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту Ан-148 в момент ЧП находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. По предварительной информации, в экстренные службы о крушении лайнера сообщили очевидцы.