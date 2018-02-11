2018-02-11T16:03:31+03:00
Происшествия

По факту крушения пассажирского самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии»Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии»Фото: Александр ГЛУЗ
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По факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Дело завели по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), на место крушения лайнера авиакомпании «Саратовские авиалинии» уже выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СКР.

«По поручению председателя Следственного комитета России для оказания практической помощи в расследовании туда направлены криминалисты Главного управления криминалистики СКР, имеющие опыт расследования авиакатастроф», - уточняется в официальном заявлении следователей.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 14:21 мск Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово, однако через несколько минут после взлета лайнер неожиданно исчез с экранов радаров. Как отмечалось, воздушное судно должно было доставить пассажиров из Москвы в Орск. Известно, что на борту в момент ЧП находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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