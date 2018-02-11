Катастрофа Ан-148 под Москвой: Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:12:48+03:00

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Пассажирский самолет АН-148, вылетевший днем из столичного аэропорта Домодедово, разбился в Раменском районе Московской области. Известно, что на борту находился 71 человек. Вылетел он в 14.21 и, как говорят, спустя 7 минут связь с пилотами пропала, самолет исчез с радаров диспетчеров. Позже стало известно о крушении.

- Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний". Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб, - сообщил в своем Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск.