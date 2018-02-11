СМИ: пилот разбившегося Ан-148 после взлета сообщил о неполадках на борту

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:46:23+03:00

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СМИ узнали новые подробности крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. По некоторым данным, за несколько минут до падения пилот пассажирского лайнера сообщил авиадиспетчерам о неисправности. В чем именно заключались неполадки, не уточняется.

Как сообщил журналистам источник, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы, разбившееся воздушное судно должно было совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский, пишет «Газета.ру».

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс из Москвы в Орск. Однако связь с лайнером была потеряна вскоре после его вылета из аэропорта Домодедово. Как выяснилось, воздушное судно рухнуло около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области. В момент ЧП на борту Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.