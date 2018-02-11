СМИ: командир разбившегося Ан-148 отказался от противообледенительной жидкости

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:51:00+03:00

По некоторым данным, самолет не был обработан средствами, которые предотвращают появление замерзших осадков на корпусе

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В СМИ появилась информация, что разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» перед вылетом из аэропорта Домодедово не был обработан противообледенительной жидкостью, предотвращающей появление замерзших осадков на корпусе воздушного судна, которые могут ухудшить аэродинамические свойства лайнера.

По некоторым данным, от обработки отказался сам командир Ан-148. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, неподалеку от деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Подмосковья, разбился самолет Ан-148, следовавший рейсом из Москвы в Орск. Как выяснилось, воздушное судно потерпело крушение практически сразу после вылета из аэропорта Домодедово. В момент ЧП на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - всего 71 человек. Никому из них выжить не удалось.