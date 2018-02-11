Из-за крушения Ан-148 Путин проведет встречу с главой Палестины в Москве, а не в Сочи

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:49:29+03:00

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В воскресенье, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что глава нашего государства Владимир Путин перенес свою рабочую поездку в Сочи из-за крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Такое решение российский лидер принял в связи с возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», - сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что запланированная на понедельник, 12 февраля, встреча Путина с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, неподалеку от деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Подмосковья, разбился самолет Ан-148, следовавший рейсом из Москвы в Орск. Как выяснилось, воздушное судно потерпело крушение практически сразу после вылета из аэропорта Домодедово. В результате погибли все, кто был на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с ЧП.