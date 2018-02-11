Из-за катастрофы Ан-148 Путин перенес поездку в Сочи

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:31:22+03:00

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Владимир Путин перенес назначенную на понедельник поездку в Сочи, где должен был встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

- В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Намеченные мероприятия пройдут в Кремле.