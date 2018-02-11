Из-за катастрофы Ан-148 Путин перенес поездку в Сочи
Намеченные встречи пройдут в Москве
Президент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Путин перенес назначенную на понедельник поездку в Сочи, где должен был встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом ФИФА Джанни Инфантино.
- В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Намеченные мероприятия пройдут в Кремле.
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