«Саратов 703 Москва зовет и зовет»: опубликованы радиопереговоры диспетчера с экипажем

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:07:31+03:00

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В сети появилась запись радиопереговоров диспетчера столичного аэропорта «Домодедово» с потерпевшим крушение самолетом Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Судя по аудиозаписи, диспетчер безрезультатно пытался вызвать борт 703. Он несколько раз произносит: «Саратов 703, ответьте». После того, как экипаж лайнера не вышел на связь, специалист по управлению воздушным движением уточняет бортовой номер воздушного судна, после чего снова пробует связаться с пилотами: «В курсе, что Саратов 703 Москва зовет и зовет?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639096" frameborder="0"></iframe> Радиопереговоры с самолетом Ан-148.Последние переговоры пилотов Ан-148 с землей

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который выполнял рейс № 703 из Москвы в Орск. В момент аварии на борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.