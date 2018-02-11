Президент Литвы выразила соболезнования в связи с крушением Ан-148

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:21:24+03:00

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Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. При этом она пожелала родственникам жертв авиакатастрофы «крепости и силы».

«Глава Литвы выражает соболезнования жителям России в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни людей. Президент пожелала семьям и близким погибших крепости и силы», - цитирует Грибаускайте ее пресс-служба.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» пропал с экранов радаров. Связь с экипажем пропала спустя несколько минут после вылета воздушного судна из аэропорта Домодедово. А чуть позднее выяснилось, что лайнер, следовавший из Москвы в Орск, рухнул около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Московской области.