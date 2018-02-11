Губернатор Московской области сообщил, что родственники погибших в авиакатастрофе АН-148 получат 1 млн рублей

11 Февр. 2018 2018-02-11T20:25:03+03:00

Об этом он заявил на месте крушения

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Власти Московской области выплатят компенсации родственниками погибших в авиакатастрофе АН-148 по 1 млн рублей. Об этом 11 февраля журналистам на месте крушения сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Мы хотим высказать соболезнования. Все, кто погиб в этой катастрофе, их семьям будет выплачено по 1 миллиону рублей компенсации из регионального бюджета, - сказал он.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск разбился под Москвой. Самолет пропал с радаров почти сразу после взлета - через семь минут. На борту находились 71 человек, в том числе 6 представителей экипажа. Среди погибших трое детей. Обломки самолета уже обнаружили в Раменском районе Подмосковья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Количество спасателей на месте крушения АН-148 в Раменском районе увеличена еще в два раза. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. В настоящее время на месте ЧП работает около 600 человек. Осложняет работу ночное время и погодные условия.