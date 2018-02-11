2018-02-11T22:23:39+03:00
Происшествия

В соцсетях вспоминают погибших в результате катастрофы Ан-148

В интернете создаются группы памяти жертв крушения Ан-148
Екатерина БОЛГОВА
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В Подмосковье разбился самолет Ан-148 Саратовских авиалинийВ Подмосковье разбился самолет Ан-148 Саратовских авиалинийФото: Александр ГЛУЗ
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После крушения пассажирского самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск в социальных сетях создаются группы памяти жертв трагедии. Так, в Instagram был создан аккаунт @samoletan148, где публикуют фотографии погибших.

Часть тел и обломков Ан-148 находятся под снегом

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К примеру, одним из пассажиров самолета был Илья Ставский, у которого сегодня был день рождения. Ему сегодня исполнилось 33 года.

Опубликованы фотографии второго пилота самолета Сергея Гамбарьяна и бортпроводницы Анастасии Славинской, а также истории тех, кто не попал на этот злополучный рейс.

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Пассажир разбившегося самолета #Ан148 - Илья Ставский. Он погиб в День своего рождения. Ему сегодня исполнилось 33 года... #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших
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Так, приводится история жителя Сочи Максима Коломейцева, который должен был лететь на этот самолете в свой день рождения, но поменял билет на рейс неделей позже. «Потерял 10 тысяч рублей, обрел жизнь», - написал он в соцсетях.

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Второй пилот Сергей Гамборян. #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших #пилот #бортпроводник
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Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет Ан-148, направлявшийся из Домодедово в город Орск Оренбургской области. На борту находились 71 человек, в результате крушения никто из них не выжил. Обломки самолета спасатели нашли в Раменском районе Подмосковья.

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Бортпроводница Анастасия Славинская. #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших #бортпроводник #пилот
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В разбившемся самолете находился известный Орск й бизнесмен Виктор Анохин #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших
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