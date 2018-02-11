В соцсетях вспоминают погибших в результате катастрофы Ан-148

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:23:39+03:00

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После крушения пассажирского самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» Москва-Орск в социальных сетях создаются группы памяти жертв трагедии. Так, в Instagram был создан аккаунт @samoletan148, где публикуют фотографии погибших.

Часть тел и обломков Ан-148 находятся под снегом 00:00 00:00

К примеру, одним из пассажиров самолета был Илья Ставский, у которого сегодня был день рождения. Ему сегодня исполнилось 33 года.

Опубликованы фотографии второго пилота самолета Сергея Гамбарьяна и бортпроводницы Анастасии Славинской, а также истории тех, кто не попал на этот злополучный рейс.

samoletan148 Пассажир разбившегося самолета #Ан148 - Илья Ставский. Он погиб в День своего рождения. Ему сегодня исполнилось 33 года... #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших

Так, приводится история жителя Сочи Максима Коломейцева, который должен был лететь на этот самолете в свой день рождения, но поменял билет на рейс неделей позже. «Потерял 10 тысяч рублей, обрел жизнь», - написал он в соцсетях.

samoletan148 Второй пилот Сергей Гамборян. #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших #пилот #бортпроводник

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье разбился самолет Ан-148, направлявшийся из Домодедово в город Орск Оренбургской области. На борту находились 71 человек, в результате крушения никто из них не выжил. Обломки самолета спасатели нашли в Раменском районе Подмосковья.

samoletan148 Бортпроводница Анастасия Славинская. #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших #бортпроводник #пилот

samoletan148 В разбившемся самолете находился известный Орск й бизнесмен Виктор Анохин #ан148 #самолетан148 #вечнаяпамять #светлаяпамять #plane #plane #москваорск #орск #упалсамолет #соболезнуем #раменское #орскру #оренбургскаяобласть #списокпогибших

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