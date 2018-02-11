Посольство Швейцарии проинформировали о том, что на борту Ан-148 был гражданин конфедерации

11 Февр. 2018 2018-02-11T21:10:52+03:00

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В посольстве Швейцарии подтвердили, что российская сторона проинформировала их о том, что на борту пассажирского самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», который в воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение в Подмосковье, находился один гражданин конфедерации.

«МЧС и "Домодедово" проинформировали нас о том, что на борту находился гражданин Швейцарии. Посольство в данный момент занимается этим вопросом», - сказали в диппредставительстве ТАСС.

Между тем в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии пока не могут подтвердить то, что их соотечественник действительно был в разбившемся воздушном судне. «Мы находимся в контакте с местными властями и стремимся выяснить, были ли швейцарские граждане на борту», - заявил официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер-Алэн Эльчингер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье днем, 11 февраля, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Подмосковья. В результате ЧП погиб 71 человек - все, кто был на борту лайнера.