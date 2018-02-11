Арестованная в США россиянка сообщила, что ее жестоко избили сокамерницы

11 Февр. 2018 2018-02-11T21:18:59+03:00

Викторию Насырову подозревают в убийстве соседки, а также в совершении целого ряда преступлений

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Гражданка России Виктория Насырова, арестованная в США, заявила о жестоком избиении сокамерницами в тюрьме Райкерс-Айланд. По ее словам, инцидент произошел 3 января. Соседки по камере несколько раз ударили ее по голове.

"Когда я открыла глаза, я не видела ничего… Сейчас со зрением то же самое", — сказала она в интервью New York Daily News.

Россиянка отметила, что одна из офицеров исправительного учреждения видела избиение, но ничего не предприняла. По данным СМИ, инцидент изучает прокуратура Бронкса.

Насырова была задержана в Нью-Йорке в марте прошлого года. Она числилась в розыске в России. Женщину подозревают в убийстве соседки в 2014 году. По версии следствия, после убийства она сбежала в Соединенные Штаты с украденными 52 тысячами долларов. Там ее также подозревают в совершении нескольких преступлений. Предполагается, что она встречалась с мужчинами, подмешивала им наркотики, чтобы обворовать.