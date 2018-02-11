Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Москве

11 Февр. 2018 2018-02-11T21:33:05+03:00

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Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы с Ан-148, которая произошла в воскресенье днем, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья, пройдет в Московском бюро экспертизы.

При этом, как уточнил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, все необходимые анализы для опознания возьмут у родственников жертв авиакатастрофы в Орске, где они и находятся в настоящее время.

Как выяснилось, в понедельник, 12 февраля, в 08:00 мск в Орск вылетит борт МЧС, который затем должен будет доставить в Москву пробы ДНК родных погибших, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул около деревни Степановское, расположенной в Раменском районе Подмосковья. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа Ан-148 - всего 71 человек.