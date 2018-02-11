К утру понедельника в Москве ожидается до 6 см снега
К утру понедельника, 12 февраля, в российской столице может выпасть до 6 сантиметров снега. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.
"К утру понедельника местами может выпасть до 6 см снега", - сказал Бирюков.
По его словам, ликвидации последствий снегопада проводится противогололедная обработка улиц и прометание улично-дорожной сети.
"Под особым контролем находятся уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК и объектам соцкультбыта", - добавил заместитель мэра.
Он отметил, что вывоз снега на снегосплавные станции в Москве продолжается.
Кроме того, вице-мэр обратился к водителям автомобилей с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы не создавать препятствий работе коммунальных служб, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, 3-4 февраля в Москве был зафиксирован самый мощный снегопад за всю историю метеонаблюдений.