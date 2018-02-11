Эксперт: ситуация с Ан-148 схожа с катастрофой на Синае

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:20:28+03:00

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Авиакатастрофу в Подмосковье в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал пилот Андрей Ламанов, который в 2010 году посадил самолет Ту-154М на недействующем аэродроме в республике Коми и спас жизнь более чем 70 пассажирам.

Как отметил летчик, на современной машине Ан-148 невозможны такие неполадки, о которых пилоты даже не успеют сообщить авиадиспетчерам. При этом Ламанов указал на то, что ситуация с Ан-148 схожа с катастрофой на Синае.

- Были случаи, что не успевали говорить. Это теракт в Египте. Помните, наш самолет взорвали. Там молча самолет падал. Почему они не сообщили или что-то сообщили, там никто не понял. И у меня было, когда обесточенный самолет, потеря радиосвязи. В первую очередь у нас связь пропала. Мы тоже в тайгу снижались молча. Не могли ни с кем связаться. У нас связь пропала, - сказал Герой России в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Еще выдвигалась версия, что якобы возникло обледенение. Но они успели набрать 6 тысяч футов.

- Как я понял, около 2 тысяч метров они набрали. Я склоняюсь к тому, что, если это была неисправность, которая описывается в руководстве, то экипаж доложил бы диспетчеру.

- Это было то, с чем экипаж не был готов столкнуться?

- Да. Это так же, как наш самолет в Египте упал, когда взорвали его террористы. То же самое. И большой разлет обломков на территории, и такое внезапное падение, резкое снижение.

При этом Ламанов опроверг информацию о том, что к крушению мог привести отказ одного из двигателей.

- Нет, ни в коем случае. Есть такая возможность, что посадка на одном двигателе. Двухдвигательный, или четырехдвигательный самолет, по любому, на одном двигателе есть, в руководстве специальное описание, действие, это отрабатывается на тренажерах. Один двигатель дает гарантию для благополучной посадки.

Также эксперт заверил, что разбившийся самолет эксплуатировался нормально.

- Самолеты вообще не должны стоять, они должны работать. Определенная наработка ресурса есть на двигатель, на планер, на шасси. Это чисто технические вопросы. Перед каждым вылетом это все проверяется, вносится в бортовой журнал о готовности самолета и о его исправности, - подчеркнул Андрей Ламанов.