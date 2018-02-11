Место крушения самолета Ан-148 сняли с высоты
Место крушения пассажирского самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» в Подмосковье сняли с высоты. На изображениях, снятых с коптера, видны автомобили специальных служб. Также видно, что на месте катастрофы продолжают работать представители правоохранительных органов и спасатели.
Спасатели на месте крушения. Фото: Георгий МАЛЕЦ
Как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск, потрепле крушение в Подмосковье через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Лагерь спасателей на месте трагедии. Фото: Георгий МАЛЕЦ
Обломки самолета обнаружили в районе деревни Степановское Раменского района. В результате происшествия никто из находящихся в самолете людей не выжил. Среди жертв крушения трое детей.
Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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