Соколов: Минтранс может приостановить эксплуатацию Ан-148
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что дополнительно будет принято решение о возможной приостановке полетов самолетов Ан-148 после крушения воздушного судна «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
"Это решение (о возможной приостановке эксплуатации Ан-148) будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором",- сказал Соколов, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 февраля, разбился пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в Домодедово. Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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