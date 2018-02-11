Саакашвили рассказал, как его прабабушка спасла Сталина

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:59:24+03:00

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В воскресенье, 11 февраля, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о том, что вместе с друзьями посмотрел фильм «Смерть Сталина», запрещенный к показу в России. При этом политик дал положительную оценку комедии с парадоксальным названием и даже поделился со своими подписчиками в Facebook историей: он рассказал, как его прабабушка спасла Иосифа Сталина.

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома ее отца - богатого промышленника, а Сталин за добро ее семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением ее отца и брата», - написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, в России фильм «Смерть Сталина» вызвал волну возмущения. В результате Минкульт РФ решил отозвать прокатное удостоверение у ленты. Глава ведомства Владимир Мединский, комментируя это решение, заявил, что картину в России воспримут как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над советской армией и над простыми людьми».