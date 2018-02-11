Активисты провели акцию у дома Порошенко и привезли ему «столб позора»
В воскресенье, 11 февраля, у дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом прошла «акция недоверия», организованная представителями общественной организации "Автомайдан", организации "Рух визволення" ("Движение освобождения") и партии "Рух новых сил" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
«Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ», - рассказал одна из участниц акции Елизавета Богуцкая.
По ее словам, активисты привезли к дому Порошенко «столб позора».
«Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес», — добавила активистка.
По ее словам, акцию хотят сделать постоянной и проводить ее у домом других высокопоставленных чиновников. В воскресенье к дому Порошенко прибыли примерно 16 автомобилей, но количество охраны в десятки раз превышает число активистов, передает телеканал NewsOne.
Как сообщал сайт kp.ru, Саакашвили ранее заявлял, что в следующее воскресенье в Киеве будет организован марш с требованием отставки президента.