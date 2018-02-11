Порошенко объявил об успешном испытании модернизированного на Украине ЗРК «Печора»

11 Февр. 2018 2018-02-12T00:06:27+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко объявил об успешном испытании советского зенитно-ракетного комплекса С-125М «Печора», модернизированного специалистами Незалежной.

«Государственный концерн «Укроборонпром» продолжает разработку средств противовоздушной обороны для ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М «Печора», - написал он на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение видеозаписью тестового пуска.

Украинский лидер уточнил, что дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет свыше 40 километров, а максимальная высота зоны поражения — 25 км. По его словам, «украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей». Порошенко также сообщил, что «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации таких ракет.

Напомним, в конце января Киев объявил об успешном испытании крылатой ракеты. Секретарь СНБО Александр Турчинов показал запуск и назвал это событие «очень важным» для страны.