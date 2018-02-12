Момент падения Ан-148 в Подмосковье сняла видеокамера в частном дворе

12 Февр. 2018 2018-02-12T00:36:51+03:00

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Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье сняла камера видеонаблюдения в частном дворе, 46-секундная запись опубликована в Интернете. На 26-й секунде видно взрыв и след от лайнера в небе, он летит ещё несколько секунд и падает.

Крушение Ан-148 сняла частная Камера.Камера наблюдения на частном доме сняла крушение самолёта Ан-148 в Мособласти

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 февраля днем в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, вылетевший из «Домодедово» в город Орск Оренбургской области. Через несколько минут после взлета лайнер рухнул возле деревни Степановское в Раменском районе. Погибли все, кто был на его борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Местные жители рассказывают, что самолет развалился в воздухе: люди видели несколько ярких вспышек, обломки разлетелись по всей округе. Он чудом упал не на деревню, а в поле. На месте авиакатастрофы работают спасатели, сотрудники полиции, следователи и криминалисты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

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