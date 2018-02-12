Среди погибших при крушении АН-148 известный в Орске бизнесмен Виктор Анохин и чиновницы Антонины Козупица
Виктор Сергеевич Анохин владелец рынка «Центральный» в Орске. Известная личность в городе, крупный бизнесмен.
Виктор АнохинФото: ! Соцсети
Как удалось узнать «Комсомолке», Виктор и его супруга Зоя Михайловна возвращались из Москвы, где собиралась вся семья на празднование свадьбы внука.
В самолёте, кроме четы, была и дочка Виктора Сергеевича с мужем.
Так же на борту «Саратовских авиалиний» возвращалась в Орск чиновница - руководитель отдела Управления Федерального казначейства по области Антонина Козупица. Ее супруг Василий когда-то занимал должность заместителя главы города. Его в самолёте не было.
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