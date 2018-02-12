Среди погибших при крушении АН-148 известный в Орске бизнесмен Виктор Анохин и чиновницы Антонины Козупица

12 Февр. 2018 2018-02-12T00:40:05+03:00

Виктор вместе с супругой, дочкой и зятем возвращались из Москвы со свадьбы внука

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Виктор Сергеевич Анохин владелец рынка «Центральный» в Орске. Известная личность в городе, крупный бизнесмен.

Виктор АнохинФото: ! Соцсети

Как удалось узнать «Комсомолке», Виктор и его супруга Зоя Михайловна возвращались из Москвы, где собиралась вся семья на празднование свадьбы внука.

В самолёте, кроме четы, была и дочка Виктора Сергеевича с мужем.

Так же на борту «Саратовских авиалиний» возвращалась в Орск чиновница - руководитель отдела Управления Федерального казначейства по области Антонина Козупица. Ее супруг Василий когда-то занимал должность заместителя главы города. Его в самолёте не было.