Советник Трампа в Стамбуле провел переговоры с представителем Эрдогана

12 Февр. 2018 2018-02-12T01:07:26+03:00

Макмастер и Калын обсудили ситуацию в регионе и вызовы, с которыми столкнулись США и Турция

Изменить размер текста: A A

Прибывший в Стамбул советник президента США Герберт Макмастер провел переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. На встрече в воскресенье, 11 февраля, они обсудили ситуацию в регионе, проблемы двусторонних отношений и дальнейшее сотрудничество двух стран.

Кроме того, как пишет газета Hurriyet со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера, помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности и пресс-секретарь Тайипа Эрдогана обменялись мнениями по совместным усилиям, направленным на «преодоление стратегических вызовов, с которыми столкнулись Турция и США», а также противодействие террористическим угрозам.

Стороны «подчеркнули значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства» между своими странами, «детально проанализировав темы, которые оказывают негативное влияние» на американо-турецкие отношения.

Вскоре в Турцию с официальным визитом прилетит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, он собирается пообщаться с президентом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.