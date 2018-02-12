Меркель готова работать канцлером Германии еще четыре года

12 Февр. 2018 2018-02-12T01:43:53+03:00

Глава немецкого правительства подчеркнула, что она из тех, кто выполняет свои обещания

Изменить размер текста: A A

Ни о какой отставке и речи быть не может: канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отработать во главе немецкого правительства свой четвертый срок полностью, до 2021 года.

Об этом она сообщила в воскресенье в интервью телеканалу ZDF, уточнив, что оставлять должность лидера своей партии – Христианско-демократического союза (ХДС) – тоже не собирается, будет работать параллельно.

«Я из тех людей, которые выполняют свои обещания», - подчеркнула Меркель.

Она также поддержала решение «уступить» министерство финансов ФРГ социал-демократам, отметив, что «с Минфином вышло болезненно», но «это приемлемо».

«Мы договорились по коалиционному договору, но не смогли договориться по распределению министерств», - посетовала канцлер.

По ее словам, кому достанутся портфели министров, в последний день коалиционных переговоров обсуждали около 12 часов.

Как ранее писал сайт kp.ru, канцлер Германии избирается Бундестагом, количество сроков неограниченно. Ангела Меркель занимает эту должность уже три срока подряд – 12 лет (с ноября 2005 года) , однако последние соцопросы показали, что большинство немцев не хотят, чтобы она возглавляла правительство ещё четыре года.