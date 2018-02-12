Путин в Сочи встретится с лидером Палестины и главой ФИФА

12 Февр. 2018 2018-02-12T02:22:41+03:00

Кроме того, президент в понедельник пообщается с финалистами конкурса «Лидеры России»

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В понедельник, 12 февраля, президент России Владимир Путин отправится в Сочи, где у него будет очень насыщенный день. Глава российского государства проведет переговоры с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, палестинский лидер посетит нашу страну с рабочим визитом, и в Сочи он планирует обсудить с Владимиром Путиным проблемы ближневосточного урегулирования и вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, 12 февраля глава государства встретится с финалистами конкурса «Лидеры России», за которым, как ранее сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин следил очень внимательно. Напомним, в конкурсе участвовали 300 самых перспективных руководителей из 54 регионов нашей страны. Победители получат государственные гранты на образование и возможность общаться с опытными наставниками.

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