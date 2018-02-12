Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на братьев Вайнштейн и их кинокомпанию
Продолжение секс-скандала в Голливуде: генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал в суд иск против Харви Вайнштейна, его брата Роберта Вайнштейна и основанной ими кинокомпании Weinstein Company, откуда обвиняемого в домогательствах продюсера уволили ещё в прошлом году.
Как указывается в заявлении Шнайдермана, опубликованном на его официальном сайте, четырехмесячное расследование выявило новые факты и «пагубные примеры» сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, а также «неоднократные нарушения законов Нью-Йорка сотрудниками компании, которые ставили под угрозу подчиненных».
Генпрокурор отмечает, что руководство Weinstein Company ничего не делало, чтобы защитить своих работников «от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации», и требует, чтобы деньги от любой сделки по продаже компании пошли на компенсации пострадавшим.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что продюсер Харви Вайнштейн стал первой жертвой громкого «сексуального скандала в Голливуде, потом обвинения в старых прегрешениях посыпались на многих знаменитых актеров и режиссеров.
Еще больше материалов по теме: «Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде»