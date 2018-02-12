Генпрокурор Нью-Йорка подал в суд на братьев Вайнштейн и их кинокомпанию

12 Февр. 2018 2018-02-12T04:45:21+03:00

В иске говорится, что Weinstein Company не защищала своих сотрудников от «сексуальных домогательств, унижений и дискриминации»

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Продолжение секс-скандала в Голливуде: генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал в суд иск против Харви Вайнштейна, его брата Роберта Вайнштейна и основанной ими кинокомпании Weinstein Company, откуда обвиняемого в домогательствах продюсера уволили ещё в прошлом году.

Как указывается в заявлении Шнайдермана, опубликованном на его официальном сайте, четырехмесячное расследование выявило новые факты и «пагубные примеры» сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна, а также «неоднократные нарушения законов Нью-Йорка сотрудниками компании, которые ставили под угрозу подчиненных».

Генпрокурор отмечает, что руководство Weinstein Company ничего не делало, чтобы защитить своих работников «от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации», и требует, чтобы деньги от любой сделки по продаже компании пошли на компенсации пострадавшим.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что продюсер Харви Вайнштейн стал первой жертвой громкого «сексуального скандала в Голливуде, потом обвинения в старых прегрешениях посыпались на многих знаменитых актеров и режиссеров.