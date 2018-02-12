Российские дипломаты в США встретятся с избитой в американской тюрьме Насыровой

12 Февр. 2018 2018-02-12T05:29:41+03:00

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Российские дипломаты вскоре встретятся с арестованной в США гражданкой России Викторией Насыровой, которая сообщила, что в нью-йоркской тюрьме «Райкерс-Айланд» её жестоко избили четыре сокамерницы. Женщина рассказала, что соседки по нарам так сильно били её по голове и лицу, что сломали ей нос. Кроме того, она утверждает, что потеряла зрение.

«Находящаяся под стражей в Нью-Йорке россиянка Виктория Насырова сообщила об избиении, которому она подверглась в тюрьме со стороны сокамерниц. Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав», - говорится в сообщении, публикованном на странице российского генконсульства в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Виктория Насырова на Родине числилась в розыске: женщину подозревают в убийстве соседки в 2014 году в Армавире. По версии следствия, после этого она сбежала в Соединенные Штаты, прихватив с собой деньги своей жертвы – около 52 тысяч долларов. А в США её тоже заподозрили в нескольких преступлениях и задержали в марте прошлого года. Предположительно, Насырова встречалась с мужчинами и обворовывала их, подмешав в алкоголь наркотики. Кроме того, Викторию обвиняют в попытке убийства американки с целью украсть её документы.