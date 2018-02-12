2018-02-12T10:19:01+03:00
В мире

Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии сифилиса в Словакии

В настоящий момент зараженных этим венерическим заболеванием в Требишовском районе в 16 раз выше, чем в среднем по стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
В настоящий момент власти принимают все меры для поиска и изоляции остальных зараженныхВ настоящий момент власти принимают все меры для поиска и изоляции остальных зараженныхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В словацком городе Требишов и одноименном районе, граничащем с Венгрией и Украиной, объявлена эпидемия сифилиса. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре со ссылкой на Штаб по преодолению кризисных ситуаций в регионе.

В настоящий момент заболеваемость сифилисом в данном юго-восточном районе в 16 раз выше, чем в среднем по стране. При этом только за последнее время число заразившихся увеличилось на 115 человек.

Большинство из них - это представители цыган западной ветви (ромы), которые в Требишовском районе составляют около 4,4%. Всего же здесь проживают свыше 103 тысяч человек.

В целом, на востоке Словакии уже на протяжении восьми лет отмечается повышенное количество граждан с заболеваниями, передающимися половым путем.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в настоящий момент чиновники и медицинские работники принимают необходимые меры для выявления всех зараженных. Кроме того, с целью приостановления распространения эпидемии, больных изолируют в клиниках, где им оказывается комплексное лечение.

Ранее сайт kp.ru также сообщал о том, что опасная ситуация наблюдается в Нигерии, где зафиксировано несколько случаев заболевания лихорадкой Ласса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с нормального трамплина на Олимпиаде
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев