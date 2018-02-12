Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии сифилиса в Словакии

12 Февр. 2018 2018-02-12T10:19:01+03:00

В настоящий момент власти принимают все меры для поиска и изоляции остальных зараженных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящий момент зараженных этим венерическим заболеванием в Требишовском районе в 16 раз выше, чем в среднем по стране

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В словацком городе Требишов и одноименном районе, граничащем с Венгрией и Украиной, объявлена эпидемия сифилиса. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре со ссылкой на Штаб по преодолению кризисных ситуаций в регионе.

В настоящий момент заболеваемость сифилисом в данном юго-восточном районе в 16 раз выше, чем в среднем по стране. При этом только за последнее время число заразившихся увеличилось на 115 человек.

Большинство из них - это представители цыган западной ветви (ромы), которые в Требишовском районе составляют около 4,4%. Всего же здесь проживают свыше 103 тысяч человек.

В целом, на востоке Словакии уже на протяжении восьми лет отмечается повышенное количество граждан с заболеваниями, передающимися половым путем.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в настоящий момент чиновники и медицинские работники принимают необходимые меры для выявления всех зараженных. Кроме того, с целью приостановления распространения эпидемии, больных изолируют в клиниках, где им оказывается комплексное лечение.

Ранее сайт kp.ru также сообщал о том, что опасная ситуация наблюдается в Нигерии, где зафиксировано несколько случаев заболевания лихорадкой Ласса.