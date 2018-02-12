Собянин пообещал выплаты семьям погибших 11 москвичей в катастрофе Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T10:57:49+03:00

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В Раменском районе Московской области 12 февраля продолжаются работы по поиску обломков разбившегося самолета АН-148 и погибших пассажиров. После опубликованных МЧС списков пассажиров, стало известно, что в катастрофе погибли 11 москвичей.

- По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку, - сообщил в своем Твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Также он сообщил, что власти города помогли коллегам из Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение и питание, психологическую помощь родственникам погибших, прибывающим в Москву из других регионов.

- Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии, - значится в сообщении мэра города.

СПИСОК ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ АН-148

Редакция "Комсомольской правды" соболезнует семьям и близким погибших

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