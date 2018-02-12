Роберт де Ниро назвал Америку «страдающей от временного безумия»
Голливудский актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия". Об этом он заявил, выступая на конференции по вопросу изменений климата в Дубае.
"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - сказал де Ниро, передает агентство Associated Press.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее Роберт де Ниро не раз выступал с критикой политики администрации президента США Дональда Трампа. Так, на Национальном совете по обзору ежегодных гала-концертов в январе этого года актер назвал главу государства «главнокомандующим сопляком». А также он сравнил поведение Трампа с деятельностью представителей экс-президента США Ричарда Никсона, чье пребывание у власти закончилось Уотергейтским скандалом и отставкой.