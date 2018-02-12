2018-02-12T11:30:59+03:00
В мире

Роберт де Ниро назвал Америку «страдающей от временного безумия»

Голливудский актер является давним критиком президента США Дональда Трампа
Екатерина БОЛГОВА
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Роберт де НироРоберт де НироФото: REUTERS
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Голливудский актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия". Об этом он заявил, выступая на конференции по вопросу изменений климата в Дубае.

"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - сказал де Ниро, передает агентство Associated Press.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Роберт де Ниро не раз выступал с критикой политики администрации президента США Дональда Трампа. Так, на Национальном совете по обзору ежегодных гала-концертов в январе этого года актер назвал главу государства «главнокомандующим сопляком». А также он сравнил поведение Трампа с деятельностью представителей экс-президента США Ричарда Никсона, чье пребывание у власти закончилось Уотергейтским скандалом и отставкой.

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