2018-02-12T11:32:07+03:00
В мире

Украинский журналист сравнил современный Киев с негритянским Гарлемом

По словам Вячеслава Чечило, многие его соотечественники еще не осознали всей криминализации страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист уверен, что криминализация страны происходит, в основном, из-за "слепоты" украинцевЖурналист уверен, что криминализация страны происходит, в основном, из-за "слепоты" украинцевФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Украинский журналист, сотрудник издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал о том, что за последние 30 лет криминальная ситуация в стране значительно обострилась, но многие граждане еще не осознали этого.

В качестве примера он привел недавнее убийство одесского шеф-повара Руслана Юрченко. Тогда контрактник Вооруженных Сил Украины вонзил в сердце своего соотечественника нож после того, как тот сделал ему замечание "о некорректном поведении" в очереди в маршрутку. Позже выяснилось, что в момент инцидента нападавший находился под воздействием наркотиков. У погибшего же остались жена и двое несовершеннолетних детей.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 - не стоит", - написал Чечило в своем Facebook.

Он подчеркнул, что такие трагедии происходят именно потому, что большинство украинцев еще поняли, что построили за последние три десятка лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Донбассе продолжают фиксироваться военные преступления Киева.

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