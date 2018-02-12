Украинский журналист сравнил современный Киев с негритянским Гарлемом

12 Февр. 2018 2018-02-12T11:32:07+03:00

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Украинский журналист, сотрудник издания "Капитал" Вячеслав Чечило рассказал о том, что за последние 30 лет криминальная ситуация в стране значительно обострилась, но многие граждане еще не осознали этого.

В качестве примера он привел недавнее убийство одесского шеф-повара Руслана Юрченко. Тогда контрактник Вооруженных Сил Украины вонзил в сердце своего соотечественника нож после того, как тот сделал ему замечание "о некорректном поведении" в очереди в маршрутку. Позже выяснилось, что в момент инцидента нападавший находился под воздействием наркотиков. У погибшего же остались жена и двое несовершеннолетних детей.

"Решился бы кто-то делать замечания члену негритянской банды в Гарлеме? Нет, конечно. Даже в голову никому бы не пришло. Так вот, нельзя этого делать и в современном Киеве. В 1988 году можно было. А в 2018 - не стоит", - написал Чечило в своем Facebook.

Он подчеркнул, что такие трагедии происходят именно потому, что большинство украинцев еще поняли, что построили за последние три десятка лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Донбассе продолжают фиксироваться военные преступления Киева.