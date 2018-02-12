В Японии из-за мощных снегопадов погибли семь человек

12 Февр. 2018 2018-02-12T12:12:47+03:00

В Японии от снегопадов погибли семь человек Фото: REUTERS

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За последнюю неделю в разных районах Японии погибли не меньше семи человек из-за мощных снегопадов, обрушившихся на страну. Еще пострадали около 70 человек, передает телеканал NHK.

Наибольший урон нанесен префектуре Фукуи на побережье Японского моря. В этом регионе высота сугробов в дни самых сильных снегопадов достигала двух метров. Кроме того, из-за разгула стихии погибли жители префектуры Ниигата на берегу Японского моря и города Иокогама, примыкающего с юга к Токио.

Отмечается, что некоторые люди погибли, когда чистили от снега крыши своих домов. А также есть отравившиеся угарным газом, которые в свои автомобилях попали в снежные заносы.

Уже вторую неделю на территории Японии продолжаются мощные снегопады. За эти дни выпало больше месячной нормы осадков на побережье Японского моря. Из-за стихии перенесли и отменили десятки авиарейсов, приостанавливали движение поездов по многим направлениям в центральных районах страны. Также у школьников были приостановлены движения.