2018-02-12T12:18:44+03:00
В мире

Генпрокурор Нью-Йорка помешал продаже компании Харви Вайнштейна

Группа инвесторов собиралась купить киностудию обвиненного в домогательствах продюсера за 275 млн долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генпрокурор Нью-Йорка Эрик ШнайдерманГенпрокурор Нью-Йорка Эрик ШнайдерманФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман помешал продаже компании "Weinstein Company", основанной братьями Бобом и Харви Вайнштейн, последний из которых обвиняется в многочисленных сексуальных домогательствах. Переговоры по данному вопросу были приостановлены 11 февраля на финальной стадии сделки после того, как стало известно о готовящемся иске обвинителя.

Всего же группа инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит, сотрудницей администрации экс-президента США Барака Обамы, уже готова была выложить за киностудию 275 млн долларов.

"При продаже Weinstein Company должна быть обеспечена компенсация жертвам, гарантии для работников, кроме того, виновные и их пособники не должны получить несправедливую выгоду от сделки", - цитирует The New York Times заявление Шнайдермана.

Между тем, потенциальные покупатели уже выразили готовность открыть фонд для выплат компенсаций сотрудницам компании пострадавшим от домогательств. При этом основателям киностудии с 42% акций, по условиям сделки не полагается ничего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ходе четырех месяцев расследования были выявлены новые инциденты, а также неоднократные нарушения компанией местных законов. Руководство киностудии не только не пыталось защитить своих сотрудниц от унижений, но и заставляло их посещать мероприятия вместе с Харви Вайнштейном.

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