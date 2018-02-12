2018-02-12T12:34:45+03:00
Спорт

Григорий Родченков объяснил изменение своей внешности перед интервью

Беглый информатор ВАДА заявил о соображениях безопасности
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Григорий Родченков теперь выглядит совершенно иначе, чем во времена его работы в России.Григорий Родченков теперь выглядит совершенно иначе, чем во времена его работы в России.
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На старте третьего дня Олимпиады 2018 в Пхенчхане на американском канале CBS вышло очередное интервью Григория Родченкова. Экс-директор московской антидопинговой лаборатории предстал в новом виде перед публикой - ему была сделана пластическая операция. И он пояснил причины этого шага во время интервью американским журналистам.

- Я изменил внешность по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги, - заявил во время телевизионного интервью в программе "60 Minutes" на канале CBS.

Напомним, что именно из-за обвинений Родченкова на российский спорт были наложены санкции со стороны МОК и ВАДА. Ранее же в своем интервью он заявил, что все доказательства по Сочи я уничтожил, а в США привез копии лишь файлов.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России выступают 168 спортсменов.

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