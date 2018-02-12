Сорос направил на отмену Brexit еще более $138 тысяч

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:54:54+03:00

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Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос вложил в кампанию по отмене Brexit еще более 138 тысяч долларов (около 100 тыс. фунтов). Средства были перечислены из его фонда Open Society Foundations в пользу организации "Best for Britain", руководителями которой являются экс-министр лорд Маллох-Браун и Джина Миллер.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что эта компания выступает за сохранения членства Великобритании в Европейской союзе. Совсем недавно Сорос перевел на счет движения более полумиллиона долларов (400 тысяч фунтов).

"Я с удовольствием вступлю в бой с теми, кто пытался использовать клевету, а не факты, для поддержки своих провальных идей", — цитирует миллиардера The Telegraph.

По словам финансиста, своими вкладами он надеется "ускорить" кампанию по остановке процесса выхода Великобритании из ЕС.