Украинский завод «Антонов» готов подключиться к расследованию катастрофы Ан-148
Украинский завод «Антонов», разрабатывающий и выпускающий самолеты серии «Ан», заявил о готовности подключиться к расследованию катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
«Антонов» обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — передает ТАСС сообщение пресс-службы украинского государственного предприятия.
Отмечается, что разбившийся самолет был выпущен в Воронеже при посредничестве украинской стороны.
Как сообщал сайт kp.ru, «Саратовские авиалинии» приостановили на время полеты Ан-148.
Накануне, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148, направлявшийся из Москвы в Орск. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки самолета нашли в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
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