Пушков заявил, что США сами являются помехой для окончательного разгрома ИГ*
Соединенные Штаты сами являются помехой для окончательного разгрома террористической организации "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в РФ) из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Абсурд вместо логики: Россия не может быть "помехой" для борьбы с "ИГ" в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома "ИГ" являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске. Так и надо было заявить", - написал Пушков в своем микроблоге Twitter.
Как сообщал сайт kp.ru, в Пентагоне ранее заявили, что проведение операций международной коалиции во главе с США против террористов в Сирии осложняется военным присутствием российской стороны.
Коалиция проводит свою операцию на территории Сирии с 2014 года, при этом не имея согласия официальных властей республики.
*ИГ — запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».