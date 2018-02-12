2018-02-12T13:20:50+03:00
Политика

Пушков заявил, что США сами являются помехой для окончательного разгрома ИГ*

Ранее в Минобороны США сообщили, что военное присутствие России в Сирии усложняет операцию коалиции против террористов
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Соединенные Штаты сами являются помехой для окончательного разгрома террористической организации "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в РФ) из-за стремлений использовать оставшихся боевиков против правительственного режима. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Абсурд вместо логики: Россия не может быть "помехой" для борьбы с "ИГ" в Сирии, как утверждают в Пентагоне. Помехой для окончательного разгрома "ИГ" являются сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске. Так и надо было заявить", - написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в Пентагоне ранее заявили, что проведение операций международной коалиции во главе с США против террористов в Сирии осложняется военным присутствием российской стороны.

Коалиция проводит свою операцию на территории Сирии с 2014 года, при этом не имея согласия официальных властей республики.

*ИГ — запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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