Дмитрий Песков: Путин постоянно получает информацию о расследовании катастрофы Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T13:39:32+03:00

Но о причинах трагедии говорить пока рано

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Владимир Путин регулярно получает информацию о ходе расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье.

- Вряд ли сегодня можно ожидать доклад о причинах этой трагедии, - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Очевидно, что времени для выявления причин пока было недостаточно. Эти ожидания, конечно, существенно преувеличены. Вместе с тем, находясь в Москве, президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагов от правительственной комиссии. Давайте не забывать, что делать какие-то заключения уполномочена именно комиссия.

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