В Подмосковье врач получил 7,5 лет колонии за изнасилование пациентки

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:39:05+03:00

Также суд признал его виновным в двух мошеннических эпизодах

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В Подмосковье суд приговорил врача-реаниматолога Зиедулло Носирова к 7,5 года колонии за сексуальное надругательство над пациенткой и мошенничество. Такое заявление сделала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Всего в рамках уголовного дела было проведено не менее сотни следственных действия, включая допросы, очные ставки, осмотры и выемки. Собранных доказательств оказалось достаточно для признания анестезиолога виновным в изнасиловании женщины и двух эпизодах мошеннических действий.

Так, следствие установило, что в апреле и июле 2016 года врач ввел в заблуждение родственников своих пациентов и незаконно потребовал у них 13 тысяч рублей за оказание медицинских услуг.

Следующее преступление было совершено уже в ночь на 5 января прошлого года, когда Носиров находился на суточном дежурстве в реанимации. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал 43-летнюю пациенту, которая не могла оказать сопротивление из-за своего физического состояния, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Великобритании задержали хирурга, который выжигал свои инициалы на донорских органах пациентов.