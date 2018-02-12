2018-02-12T14:55:15+03:00
Политика

Песков назвал беспочвенными обвинения психически нездорового Родченкова

В Кремле подчеркнули, что подобные инсинуации нельзя воспринимать серьезно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил МетцельТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил МетцельТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными все обвинения бывшего главы "Антидопингового центра", а ныне информатора WADA Григория Родченкова в адрес России.

Таким образом представитель кремля отреагировал на очередные заявления химика, сделанные в ходе интервью американскому телеканалу CBS. В ходе общения с журналистами Родченков заверил, что Москва якобы еще с советских времен развивает допинг-программу, и 5 из 13 золотых медалей были завоеваны спортсменами "грязным" способом.

"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", - сказал Песков журналистам.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что даже президент России Владимир Путин указывал на проблемы Родченкова не только со здоровьем, но и с законом.

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