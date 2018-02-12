Песков назвал беспочвенными обвинения психически нездорового Родченкова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными все обвинения бывшего главы "Антидопингового центра", а ныне информатора WADA Григория Родченкова в адрес России.
Таким образом представитель кремля отреагировал на очередные заявления химика, сделанные в ходе интервью американскому телеканалу CBS. В ходе общения с журналистами Родченков заверил, что Москва якобы еще с советских времен развивает допинг-программу, и 5 из 13 золотых медалей были завоеваны спортсменами "грязным" способом.
"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", - сказал Песков журналистам.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что даже президент России Владимир Путин указывал на проблемы Родченкова не только со здоровьем, но и с законом.