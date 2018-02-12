2018-02-12T15:07:12+03:00
В мире

США выделили Египту $1 млрд на борьбу с терроризмом

Как ожидается, эти средства будут направлены на увеличение военного потенциала арабской страны
Дарья ИВАШКИНА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник, 12 февраля, в Каире на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, заявил, что Вашингтон выделил арабской республике миллиард долларов на борьбу с терроризмом.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что средства будут направлены на увеличение военного потенциала страны. «Вашингтон выделил Каиру миллиард долларов на увеличение военного потенциала страны для противодействия терроризму», - цитирует Тиллерсона ТАСС. Также дипломат заверил, что Соединенные Штаты «стоят на стороне Египта в его войне с террором».

Отметим, за последние 30 лет в рамках военно-экономической помощи Каиру Вашингтон выделил в общей сложности 80 миллиардов долларов. Однако в августе прошлого года США заметили нарушения прав человека в арабской стране и решили сократить военную составляющую на 195 миллионов долларов.

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