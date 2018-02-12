Умер российский актер Дмитрий Соловьев

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:19:34+03:00

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Утром в понедельник, 12 февраля, в Москве умер российский актер, сценарист и продюсер, сын знаменитого режиссера Сергея Соловьева, Дмитрий Соловьев.

Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник. Причина смерти не уточняется. Соловьеву было 43 года. Информацию о смерти актера подтвердила актриса Татьяна Друбич.

«Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу (Соловьеву)», — заявила она.

По некоторым данным, Соловьев-младший умер в реанимации.

Дмитрий Соловьев родился 6 октября 1974 года. Первой его работой в кино стала роль в фильме отца под названием «Дом под звездным небом». Наибольшую популярность ему принесла лента «Нежный возраст», режиссером которой стал также Соловьев-старший. Дмитрий выступил также сценаристом картины. Также сыграл в фильме «Анна Каренина». Последним его проектом стал фильм «Ке-ды», над которым он работал как продюсер.