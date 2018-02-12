Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:36:44+03:00

Президент Украины заявил, что болельщики сами могут решать ехать на ЧМ-2018 к "агрессору" или нет

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Президент Украины Пётр Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпиона мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. По словам главы государства, сейчас весь мир должен подать Москве "сигнал", указывающий на то, что ее политика не будет принята.

"Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию с учетом российской агрессии на Украине и в Сирии", - добавил политик.

Как сообщает издание Finanz Nachrichten, Порошенко также обвинил Кремль в нарушении договоренностей и обострении ситуации. Кроме того, президент Украины решил поднять тему Олимпийских игр и немного позлорадствовать на тему недопуска российских спортсменов на соревнования. Он заявил, что власти РФ якобы всегда хотят быть выше законов и правил, но в этот раз им этого не удалось.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что глава МИД Украины Павел Климкин договаривается со спортивными федерациями и фанатами, пытаясь убедить из бойкотировать ЧМ по футболу. В качестве одной из мер "высказывания своей позиции" министр допускает проведение в России митингов.