2018-02-12T15:50:57+03:00
Спорт

Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу

В полуфинале россияне уступили 5:7 команде Швейцарии и теперь нас ожидает битва с командой Норвегии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В полуфинале Олимпиады россияне уступили 5:7 команде Швейцарии.В полуфинале Олимпиады россияне уступили 5:7 команде Швейцарии.Фото: REUTERS
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В олимпийском турнире по керлингу в дабл-миксте сборная России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого не смогла пробиться в финальный поединок. В полуфинале наши, чемпионы мира 2016 года, уступили команде Швейцарии, чемпионам мира 2017, со счетом 5:7.

После 6 из 8 партий россияне вели в счете 5:4, однако затем у них не вышло сыграть хорошо. И теперь уже завтра, 13 февраля, россияне сыграют за "бронзу" первого в истории Олимпиад турнира по керлингу в дабл-миксте с командой Норвегии. Встреча за 3-е место начнется в 3:00 по московскому времени. В Пханчхане это будет 9 часов утра.

В финальной же игре Олимпиады в турнире по керлингу сыграют команды Швейцарии и Норвегии. К слову, на этих Играх сборная России уже встречалась с норвежцами. 8 февраля во второй игре соревнований наши победили Норвегию со счетом 4:3.

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