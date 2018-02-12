2018-02-12T16:15:25+03:00
Катастрофа

После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик

Срок, на который «Саратовские авиалинии» передадут рейс другой компании, пока не определен
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Ижавиа"Фото: пресс-служба "Ижавиа"
Изменить размер текста:

По маршруту Москва-Орск-Москва пассажиров будут перевозить самолеты компании «Ижавиа». «Саратовские авиалинии» рейсы приостановили, как и эксплуатацию всех имеющихся Ан-148.

«Мы временно по просьбе наших коллег - "Саратовских авиалиний" - подменим их на рейсах между Орском и Москвой. До какого числа - все будет зависеть от них», - сообщил "Российской газете" гендиректор "Ижавиа" Александр Городилов.

Руководитель «Ижавиа» отметил, что замена может продлится и день, и три дня — пока не скажут «отбой». Все рейсы на маршруте Москва-Орск восстановят в ближайшее время.

Как сообщает сайт kp.ru, потерпевший крушение Ан-148 отлетал меньше четверти положенного. По расчетам проектировщиков, проектный ресурс на Ан-148 составляет 80 тысяч летных часов, когда разбившийся самолет отлетал «немногим более 16 000 часов».

Напомним, Ан-148 принадлежал «Саратовским авиалиниям». Вчера, 11 февраля, самолет разбился, совершая рейс «Москва-Орск». На борту были 71 человек, все погибли. Версию теракта в СК не рассматривают, Ан-148 взорвался уже при столкновении с землей.

В ТЕМУ

Зачем нам нужны мелкие авиакомпании, с которыми вечно что-то происходит

Наивные вопросы по следам авиакатастрофы Ан-148 с самолетом «Саратовских авиалиний» (подробности)

Что известно спустя сутки после крушения Ан-148.С момента крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье прошли уже сутки. Рассказываем всё важное, что стало известно об авиакатастрофе за минувшие 24 часа.Александра ЛЯБИНА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев