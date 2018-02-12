После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик

12 Февр. 2018 2018-02-12T16:15:25+03:00

Срок, на который «Саратовские авиалинии» передадут рейс другой компании, пока не определен

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По маршруту Москва-Орск-Москва пассажиров будут перевозить самолеты компании «Ижавиа». «Саратовские авиалинии» рейсы приостановили, как и эксплуатацию всех имеющихся Ан-148.

«Мы временно по просьбе наших коллег - "Саратовских авиалиний" - подменим их на рейсах между Орском и Москвой. До какого числа - все будет зависеть от них», - сообщил "Российской газете" гендиректор "Ижавиа" Александр Городилов.

Руководитель «Ижавиа» отметил, что замена может продлится и день, и три дня — пока не скажут «отбой». Все рейсы на маршруте Москва-Орск восстановят в ближайшее время.

Как сообщает сайт kp.ru, потерпевший крушение Ан-148 отлетал меньше четверти положенного. По расчетам проектировщиков, проектный ресурс на Ан-148 составляет 80 тысяч летных часов, когда разбившийся самолет отлетал «немногим более 16 000 часов».

Напомним, Ан-148 принадлежал «Саратовским авиалиниям». Вчера, 11 февраля, самолет разбился, совершая рейс «Москва-Орск». На борту были 71 человек, все погибли. Версию теракта в СК не рассматривают, Ан-148 взорвался уже при столкновении с землей.

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